Расширение ЕАБР на 11 стран меняет место Центральной Азии в глобальных финансах

БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) запускает новый цикл расширения, который может изменить инвестиционную архитектуру Центральной Азии.

На ежегодном совещании и Бизнес-форуме “Евразия 2030+” в Алматы банк представил результаты своей работы и новую стратегию на 2027–2031 годы, которая предусматривает расширение географии присутствия, рост финансирования инфраструктурных проектов и усиление роли в экономической интеграции Центральной Азии.

За 20 лет ЕАБР вырос от организации с двумя офисами и пятью сотрудниками до банка с портфелем около 22 миллиардов долларов США, который охватывает 326 проектов. Сегодня его деятельность выходит за рамки традиционного кредитования и включает транспорт, энергетику, цифровую инфраструктуру, промышленность и привлечение международных инвестиций.

Главный экономический эффект работы ЕАБР для региона связан с созданием связности между странами - через дороги, энергосистемы, производственные цепочки и новые финансовые инструменты.

В рамках стратегии банка на 2022-2026 годы совокупный объем инвестиций достиг 9,2 миллиарда долларов, из которых 5,2 миллиарда были направлены в Казахстан. Как отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, этот показатель сопоставим с объемом инвестиций за предыдущие 15 лет.

“Сотрудничество с Казахстаном открывает большие возможности для инвесторов в реализации совместных проектов”, - заявил Бектенов. По его словам, страна сохраняет курс на привлечение иностранных инвестиций, опираясь на гарантии защиты собственности, развитие конкуренции и открытость экономики.

Казахстан остается ключевым направлением для ЕАБР. В стране прямые иностранные инвестиции выросли на 14,4% и достигли 20,5 миллиарда долларов США, а инвестиции в основной капитал увеличились на 13% - до рекордных 43,5 миллиарда.

Следующий этап стратегии предусматривает расширение деятельности банка на 11 новых стран. Среди потенциальных направлений - Грузия, Монголия и государства Персидского залива. Заместитель председателя ЕАБР Мади Такиев сообщил, что вступление Султаната Оман ожидается уже в этом году, а переговоры с Монголией начались.

“Расширяется сеть зарубежных представительств банка, что открывает новые горизонты и возможности для реализации прорывных проектов. Все это делается прежде всего в общих интересах стран-участниц”, - отметил Такиев.

Для Центральной Азии это означает потенциальный доступ к новым источникам капитала и международным партнерам. Регион сталкивается с необходимостью модернизации инфраструктуры, особенно в энергетике и транспорте.

Руководитель проектов ЭСКАТО ООН Сергей Тулинов отметил, что развитие энергетической связанности требует не только строительства новых линий электропередачи, но и повышения эффективности всей системы.

“Для новых сетевых проектов важен не только сам факт строительства линии. Важно, обеспечит ли проект прирост пропускной способности, снизит ли перегрузки, уменьшит ли ограничения на новые подключения ВИЭ, повысит ли надежность энергосистемы”, - сказал он.

По словам Тулинова, Центральная Азия уже имеет основу для энергетической интеграции благодаря общей инфраструктуре и опыту параллельной работы энергосистем, однако прежняя модель создавалась для других экономических условий.

“Сегодня уже недостаточно просто иметь физические соединения. Необходимы современные правила, механизмы и институты, которые обеспечат устойчивое и надежное снабжение энергоресурсами”, - подчеркнул эксперт.

Кыргызстан рассматривает ЕАБР как одного из ключевых партнеров для реализации крупных проектов. Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков сообщил, что рост ВВП страны в январе–мае 2026 года составил 12,2%.

Основными драйверами стали внутренний спрос, инвестиционная активность, промышленность, строительство, услуги и внешняя торговля. По словам министра, стратегические направления Кыргызстана до 2030 года включают промышленное развитие, создание регионального торгово-логистического хаба, раскрытие энергетического потенциала и развитие устойчивого туризма.

“Главным ограничением сегодня становится способность быстро превращать идеи в качественно подготовленные инвестиционные проекты, соответствующие требованиям международных финансовых институтов и инвесторов. В этой связи особую роль может сыграть ЕАБР”, - заявил Сыдыков.

Узбекистан также делает ставку на международные банки развития как инструмент ускорения экономической кооперации. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев отметил, что максимальный эффект создается тогда, когда страны объединяют ресурсы, рынки и компетенции.

“Межрегиональная кооперация позволяет формировать общие производственные и логистические цепочки”, - сказал он.

По его словам, приоритетными направлениями остаются транспортная связанность, промышленная кооперация, зеленая энергетика и цифровая экономика.

Одним из практических результатов форума стали новые соглашения. ЕАБР и Griffin Partners договорились о реализации логистического комплекса Griffin Logopark Almaty стоимостью около 125 миллионов долларов. Проект площадью более 125 тыс. кв. м создаст около тысячи рабочих мест.

Кроме того, ЕАБР направит 90 миллионов на строительство первого в Казахстане дата-центра уровня Tier IV совместно с AKASHI Data Center PLC. Проект должен стать частью цифровой инфраструктуры для бизнеса, государственных органов и международных технологических компаний.

В транспортном секторе Казахстан продолжает масштабные проекты совместно с международными финансовыми институтами. Компания КазАвтоЖол заключила соглашения примерно на 3 миллиарда долларов США для реконструкции дорог.

При этом участники форума указали на существующие ограничения. Около 35% экспертов считают длительные таможенные процедуры и недостаточную цифровизацию основными барьерами для торговли. По данным IRU, до 50% времени перевозок приходится на пересечение границ.

В итоге расширение ЕАБР может стать одним из факторов, поддерживающих ускорение экономического развития Центральной Азии. Банк уже влияет на регион через финансирование инфраструктуры, поддержку промышленной кооперации и привлечение международного капитала. Новая стратегия до 2031 года расширяет эти возможности: больше стран получат доступ к финансовым ресурсам, технологиям и экспертизе, а Центральная Азия сможет двигаться дальше от отдельных национальных проектов к более интегрированным международным инициативам.