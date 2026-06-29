Назван ожидаемый объем электронной торговли Азербайджана к концу года

БАКУ/Trend/ - К концу года объем электронной торговли в Азербайджане, как ожидается, достигнет 90 миллиарда манатов.

Об этом заявил директор Epoint Зейнал Керимзаде на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с места события.

По словам З.Керимзаде, прогноз основан на текущей динамике развития рынка.

«Если в 2025 году объем электронной торговли составил 86 миллиарда манатов, то по итогам 2026 года ожидается показатель на уровне 90 миллиарда манатов. После пандемии рынок электронной торговли демонстрировал заметный рост, а значительную роль в этом процессе сыграло развитие финтех-компаний.

Согласно данным Государственной налоговой службы, в Азербайджане насчитывается 882 тысяч активных налогоплательщиков, из которых 822 тысяч относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства», - сказал он.

По его словам, в настоящее время уровень цифровизации предпринимателей остается ниже 1%.

«Это означает, что перед финтех-компаниями открываются большие возможности, поскольку в перспективе эти предприниматели будут переходить на цифровые сервисы. Значительная часть рынка по-прежнему приходится на неофициальные формы расчетов, включая переводы с карты на карту, наличные платежи и переводы через электронные кошельки», - заявил З.Керимзаде.

Он выразил надежду, что в ближайшие годы и даже месяцы все больший объем таких операций перейдет в официальный цифровой сегмент, что создаст новые возможности для развития финтех-рынка.

Директор Epoint добавил, что динамика роста объема электронной торговли и количества операций различается, что также отражает текущие тенденции развития рынка.