Президенты Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана направили обращения участникам «Недели тюркского мира» (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Лидеры тюркских государств подчеркнули важность наследия Первого Тюркологического съезда.

В Баку прозвучали обращения президентов Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана к участникам «Недели тюркского мира», посвящённой 100-летнему юбилею Первого Тюркологического съезда, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В своих выступлениях главы государств особо отметили роль Тюркологического съезда в формировании общего языка, истории и культурного наследия, подчеркнув важность дальнейшего укрепления единства между тюркскими государствами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что празднование 100-летнего юбилея Первого Тюркологического съезда именно в Баку имеет символическое значение. По его словам, Азербайджан и сегодня вносит весомый вклад в развитие тюркского мира и расширение сотрудничества.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что вопросы общего языка, истории и культуры, обсуждавшиеся на Съезде, сохраняют свою актуальность. Президент подчеркнул, что то собрание оказало значительное влияние на формирование в тюркском мире осознания общей идентичности, и сохранение его наследия является общей ответственностью всех тюркских народов. Лидер Турции также акцентировал важность укрепления солидарности и дружбы между тюркскими государствами.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своём обращении напомнил, что век назад в Баку на основе идеи единства в языке, мыслях и делах был заложен фундамент интеллектуального возрождения тюркского мира. Он отметил, что, несмотря на сложную политическую обстановку, на Съезде велись важные обсуждения по вопросам тюркских языков, терминологии, орфографии и перехода с арабской графики на латинский алфавит.

По словам Садыра Жапарова, эти решения внесли весомый вклад в интеграцию тюркских народов в мировое сообщество. Он добавил, что наследие Первого Тюркологического съезда и сегодня сохраняет свою актуальность с точки зрения развития научного, культурного, гуманитарного и стратегического сотрудничества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также в своём обращении отметил, что Азербайджан занимает особое место в тюркском мире. Он подчеркнул, что Первый Тюркологический съезд был не только важным историческим событием для всех тюркских народов, но и символом нерушимого единства братских стран. Президент отметил, что идеи, выдвинутые на том съезде, не утратили своей значимости и по сей день. Обращение Касым-Жомарта Токаева на мероприятии зачитал советник Президента Малик Атарбаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём обращении охарактеризовал Первый Тюркологический съезд как один из поворотных моментов в истории науки и культуры тюркских народов. Он отметил, что сегодняшний форум является выражением уважения к общим ценностям, а идеи и инициативы, прозвучавшие сто лет назад, остаются образцом и в современную эпоху.

Глава государства подчеркнул важность применения наследия предков, основанного на науке и просвещении, во имя будущего развития. Он также выразил уверенность, что проводимый форум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества и единства между тюркскими народами.