ЦБА о планах по развитию Open Finance в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) приступит к следующему этапу развития открытого банкинга, предусматривающему расширение проекта в направлении Open Finance («Открытые финансы»).
Об этом заявил заместитель директора департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана Рамиль Махмудов на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с места события.
По его словам, одним из наиболее значимых проектов ЦБА для финтех-сектора является развитие открытого банкинга.
«Мы завершили один стратегический этап и уже работаем над следующим. Начнется работа по расширению проекта в направлении Open Finance ("Открытые финансы"). За прошедший период Центральный банк реализовал ряд мер по модернизации инфраструктуры платежных систем. Были проведены работы по совершенствованию программно-технической инфраструктуры, повышению ее устойчивости и увеличению пропускной способности систем.
Рост объемов операций, с одной стороны, является положительным показателем, а с другой - возлагает на Центральный банк дополнительную ответственность за обеспечение бесперебойной и устойчивой работы платежной инфраструктуры. Главная задача - это не потерять доверие пользователей платежных услуг», - подчеркнул он.
Рамиль Махмудов также напомнил, что в прошлом году после внесения изменений в законодательство в Азербайджане были внедрены QR-платежи.
«Сегодня в Азербайджане более 100 тысяч POS-терминалов уже
поддерживают QR-платежи. Это означает, что на рынке появился более
доступный платежный инструмент, которым могут активно пользоваться
и финтех-компании. Внедрение QR-платежей создает для
предпринимателей возможность принимать платежи с меньшими
затратами, а пользователям предоставляет платежный инструмент,
полностью соответствующий требованиям национального
законодательства и потребностям внутреннего рынка.
Популярность QR-платежей продолжает расти во всем мире, в том числе в странах с высоким уровнем распространения банковских карт.
С финансовой точки зрения себестоимость этого инструмента минимальна», - сказал он.
Он добавил, что следующим этапом станет внедрение статических QR-кодов.
«Сначала мы вывели на рынок динамические QR-коды, а следующим этапом станет внедрение статических QR-кодов. Это позволит принимать безналичные платежи практически в любой точке страны, включая самые отдаленные населенные пункты», - заявил Махмудов.
По его словам, это будет способствовать снижению спроса на наличные деньги в обращении и дальнейшему формированию культуры безналичных расчетов среди населения.