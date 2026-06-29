Более 35 инновационных финансовых продуктов подано в рамках регуляторной «песочницы» - ЦБА

БАКУ/Trend/ - Более 35 инновационных финансовых продуктов подано в рамках регуляторной «песочницы».

Об этом заявила директор департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана Фидан Тофиди на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с места события.

По словам Ф.Тофиди, сегодня цифровые финансовые услуги стали частью повседневной жизни, а многие банковские операции уже не требуют посещения филиалов.

«Когда мы несколько лет назад говорили о цифровизации и цифровых финансовых услугах, мы обсуждали будущее. Сегодня мы уже живем в этом будущем. Наряду с развитием технологий изменились и ожидания пользователей, которые все больше ориентированы на быстрые, доступные и удобные финансовые сервисы.

В этих условиях меняется и роль Центрального банка. Помимо обеспечения финансовой стабильности и регулирования рынка, ЦБА рассматривает формирование инновационной среды как одно из своих ключевых направлений деятельности»,- сказала она.

При этом Ф.Тофиди отметила важность сохранения баланса между развитием инноваций и управлением рисками.

Глава департамента напомнила, что с 2024 года в Азербайджане реализуется трехлетняя Стратегия развития финансового сектора, завершающаяся в текущем году.

Центральный банк уже приступил к подготовке следующего стратегического периода.

Одним из наиболее значимых достижений последних лет Тофиди назвала запуск специального регуляторного режима(«sandbox»), который позволяет тестировать новые финансовые продукты и услуги до их полноценного вывода на рынок.

«Центральный банк предоставляет временное разрешение и создает тестовую среду для нового продукта или услуги. Если решение оказывается успешным, его можно вывести на широкий рынок, а при необходимости внести изменения в законодательство или разработать новые нормативные правила. За два года в рамках этого механизма в ЦБА поступило свыше 35 заявок на новые финансовые продукты.

Конечно, были одобрены не все заявки, однако считаю, что это достаточно хороший показатель», - добавила она.