Развитие цифровой финансовой экосистемы Азербайджана зависит от сотрудничества банков и финтеха - AzFina

БАКУ/Trend/ - Финтех-компании являются не конкурентами банков, а их инновационными партнерами, и дальнейшее развитие цифровой финансовой экосистемы Азербайджана зависит от укрепления этого сотрудничества.

Об этом заявил председатель правления AzFina Эдгар Абдуллаев на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с места события.

По его словам, Азербайджан уже становится не только площадкой для проведения международных мероприятий, но и одним из ключевых игроков, формирующих региональную повестку в сфере финансовых технологий, цифровых платежей и инновационных финансовых решений.

«Сегодня нашим главным приоритетом является не только цифровизация. Наша цель - сформировать сильную среду сотрудничества между банками, финтех-организациями, регулирующими органами и всеми участниками экосистемы, объединить инновации с принципами безопасности и надежности, а также обеспечить граждан более доступными, быстрыми и устойчивыми финансовыми услугами», - сказал он.

Председатель правления AzFina подчеркнул, что финтех-компании не являются соперниками банков.

«Мы, финтех-компании, - инновационные партнеры банков. Без сильного банковского сектора невозможно сформировать сильную финтех-экосистему. В то же время без инновационных финтех-компаний будет сложно обеспечить долгосрочную конкурентоспособность банковского сектора. Успех Азербайджана напрямую связан с укреплением такого партнерства, а здоровая конкуренция и сильное взаимодействие являются одним из основных условий устойчивого развития финансового сектора.

Азербайджан уже стал одним из участников, формирующих цифровую финансовую экосистему, что является результатом дальновидной экономической политики государства и поддержки инноваций», - сказал он.