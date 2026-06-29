Решение Израиля по так называемому «геноциду армян» вызывает серьезную обеспокоенность – МИД

БАКУ /Trend/ - Решение правительства Израиля по так называемому «геноциду армян» вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что искажение исторических фактов, касающихся событий 1915 года, и превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения, далекого от правовых и научных оснований, неприемлемо.

«Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира и примирения в регионе.

Призываем правительство Израиля пересмотреть принятое им решение.

Азербайджан и впредь будет последовательно придерживаться своей позиции в деле защиты исторических фактов, уважения к принципам международного права и продвижения устойчивого мира в регионе», – говорится в комментарии Министерства иностранных дел в связи с решением правительства Израиля по так называемому «геноциду армян».

Напомним, что правительство Израиля проголосовало за официальное признание «геноцида армян». Об этом написал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем аккаунте в социальной сети X.

Законопроект будет включен в повестку дня пленарного заседания Кнессета для голосования.