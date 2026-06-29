Месячный оборот системы мгновенных платежей превысил 1 млрд манатов - ЦБА

БАКУ /Trend/- Месячный оборот системы мгновенных платежей в Азербайджане превысил 1 миллиард манатов.

Об этом журналистам заявил директор департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана Афган Аббасов на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с места события.

«ЦБА продолжает реализацию ряда проектов по развитию платежной инфраструктуры, уделяя особое внимание совершенствованию системы мгновенных платежей. ЦБА совместно с банками и финтех-компаниями реализует проекты по развитию переводов между клиентами, платежей AzQR, проведению государственных платежей и расчетов через систему мгновенных платежей.

Уже сегодня ежемесячный оборот системы мгновенных платежей превышает 1 миллиард манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем в три раза», - сказал А.Аббасов.

Он отметил, что в дальнейшем Центральный банк планирует расширять использование системы мгновенных платежей, в том числе за счет развития QR-платежей, подключения финтех-компаний как по прямой, так и по косвенной модели, а также внедрения системы в сфере электронной коммерции.

По словам А.Аббасова, ведется работа по развитию международных интеграций системы мгновенных платежей.

Говоря о сотрудничестве с финтех-компаниями, представитель ЦБА сообщил, что для подключения к системе уже сформированы модели прямого и косвенного подключения.

«Каждый вариант подключения имеет свои параметры и особенности. Финтех-компании выбирают подходящую модель в зависимости от своей бизнес-модели, проводят необходимые интеграции и могут осуществлять операции через систему мгновенных платежей. Это позволяет им работать более оперативно.

Центральный банк активно продвигает использование платежей AzQR. Банки-эмитенты уже обеспечили возможность проведения платежей AzQR в своих мобильных приложениях. Такая возможность реализована и рядом финтех-компаний, а остальные продолжают внедрение соответствующего функционала», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что технология AzQR уже поддерживается значительной частью сети POS-терминалов, благодаря чему пользователи мобильных приложений банков и финтех-компаний могут совершать такие платежи.

«Объем ежемесячных платежей AzQR, обработанных через Систему мгновенных платежей (AÖS), приблизился к 40 млн манатов. В годовом выражении рост составил более чем в 30 раз», — сказал А.Аббасов.

Отвечая на вопрос о влиянии AzQR на позиции международных карточных платежных систем, представитель ЦБА подчеркнул, что AzQR является альтернативным способом оплаты.

«Использование AzQR зависит от выбора и привычек клиентов. Для бизнеса и банков-эквайеров этот инструмент создает определенные преимущества - комиссии ниже, а расчеты по платежам осуществляются практически мгновенно», - добавил он.