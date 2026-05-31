Назван объем вкладов, привлеченных из Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - На 1 мая этого года объем привлеченных депозитов из Карабахского экономического района составил 111,592 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 13,3 миллиона манатов или 13,5% больше по сравнению с месяцем ранее, и на 24,4 миллиона манатов или 28,8% больше по сравнению с показателем на 1 мая 2025 года.

В отчетный период средняя процентная ставка по привлеченным депозитам из указанного региона составила 5,56%.

В то же время на 1 мая этого года объем привлеченных депозитов из Восточно-Зангезурского экономического района составил 1,185 миллиона манатов, что на 257 тысяч манатов или 27,7% больше по сравнению с показателем месяцем ранее, и на 571 тысячу манатов или в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период средняя процентная ставка по привлеченным депозитам из Восточно-Зангезурского экономического района составила 4,81%.

Отметим, что на 1 мая этого года объем привлеченных депозитов по всем регионам Азербайджана составил 17,642 миллиарда манатов, что на 681,5 миллиона манатов или 4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2,8 миллиарда манатов или 18,8% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.