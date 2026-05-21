Мы не должны допустить, чтобы еще одно поколение росло в трущобах — Анаклаудия Россбах

БАКУ/ Trend/ - Мы не можем смириться с тем, что еще одно поколение рождается в трущобах, и не должны этого допустить.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на мероприятии «Круглый стол детей и молодежи», прошедшем в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила, что этот вопрос является одним из главных вызовов, стоящих перед организацией при запуске нового стратегического плана UN-Habitat на 2026–2029 годы, анализе результатов "Новой программы развития городов" за последние 10 лет и оценке того, в каких аспектах дети и молодежь остаются позади:

"Ребенок, живущий в трущобах, должен каждый день ходить в школу, но школы поблизости нет, или она слишком далеко, а транспорта нет. Ребенок возвращается из школы и должен делать уроки, но нет безопасных и подходящих условий, так как жилищные условия крайне тяжелые. Идет дождь, дом затапливает, отключается электричество. Или, как во время пандемии COVID-19, возникает новая угроза, и из-за отсутствия доступа к интернету или цифровым возможностям ребенок не может подключиться к занятиям".

По словам исполнительного директора, во время своих миссий она увидела, что на улицах живут уже не только мужчины:

"Все больше женщин, детей и целых семей живут на улицах. У них практически нет шансов. Как часто болеют дети, живущие в неформальных поселениях или на улицах? Есть ли у них поблизости клиника, медицинская служба или доступ к специализированной помощи? Зачастую нет. Как в таких условиях ребенок может продолжать образование?

Представьте также молодого человека, который поступил в университет или только начал работать. Он ищет жилье в новом городе и понимает, что не может оплатить аренду. А покупка жилья вообще невозможна. В итоге он не может ни начать работать, ни продолжить образование.

Я просто хочу, чтобы мы увидели жизни этих людей, поняли их чувства и осознали, насколько срочными и жизненно важными являются вопросы, которые мы здесь обсуждаем».

А. Россбах отметила, что WUF13 может помочь вывести эти цели на более высокий уровень.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.