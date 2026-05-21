Всемирный банк о переходе к более продвинутым технологиям

БАКУ /Trend/ - Переход к более продвинутым технологиям возможен, но сам факт их существования не означает, что их нужно сразу внедрять.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глобальный руководитель по вопросам управления городом, финансов и государственного управления Всемирного банка Роланд Уайт в ходе мероприятие на тему "Помимо внешнего финансирования: могут ли города наращивать собственные доходы, одновременно предлагая решения жилищных проблем?".

"Сначала вам нужно по сути определить саму цель и стратегию. И только после этого можно начинать делать корректный выбор технологий. Один важный выбор, например, касается налога на недвижимость. Допустим, у вас есть система, основанная на площади (area-based system). Такие системы в целом работают достаточно эффективно, но в конечном счёте они уступают системам, основанным на стоимости (ad valorem), и они менее справедливы, потому что используют грубые категории и диапазоны и не всегда точны с точки зрения распределения нагрузки. И тогда возникает ключевой вопрос: собираетесь ли вы в какой-то момент перейти от системы, основанной на площади, к системе, основанной на стоимости? Если вы хотите перейти к ad valorem системе, вам нужны рыночные данные. Можно иметь лучшую технологию в мире, но если у вас нет качественных рыночных данных, которые «питают» эту систему, вы всё равно не сможете точно оценивать недвижимость. Поэтому нужно сначала понять контекст: какие данные у вас есть на текущем этапе, в какой среде вы работаете",- сказал он.

Уайт отметил, что иногда может оказаться, что имеет смысл вообще остаться на текущей системе или лишь немного её улучшить.

"В какой-то момент переход к более продвинутым технологиям может быть оправдан. Но сам факт существования более "умного" технологического решения не означает, что его нужно немедленно внедрять",- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.