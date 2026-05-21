Глобальная жилищная политика должна подкрепляться конкретным бюджетом и мерами — экс-директор UN-Habitat

БАКУ /Trend/ - Глобальная жилищная политика должна подкрепляться конкретным бюджетом и мерами.

Как сообщает Trend, об этом заявила бывший мэр Куала-Лумпура и экс-исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф в ходе выступления на тему «Развитие жилищной политики посредством многосторонности: от глобальных обязательств к местному воздействию» в рамках WUF13 в Баку.

Она отметила, что для реализации глобальных обязательств и международной повестки на местном уровне — не только в городах, но и в селах — необходима вертикальная и горизонтальная интеграция. Вертикальная интеграция предполагает согласование политики от международного до местного уровня, а горизонтальная — участие сообществ, частного сектора и граждан в принятии решений.

Маймуна Мохд Шариф отметила, что в Малайзии 11-я цель устойчивого развития (ЦУР 11) и «Новая программа развития городов» сначала включаются в пятилетний план развития страны, а затем интегрируется в политику планирования штатов и деятельность органов местного самоуправления.

«Принятия стратегий и политики недостаточно. Для их реализации должны быть выделены конкретные бюджеты. Например, в бюджете администрации города Куала-Лумпур на 2026 год было предусмотрено 300 миллионов малайзийских ринггитов на проекты доступного жилья и 200 миллионов ринггитов на поддержку малых предпринимателей и торговцев. Чтобы политика приносила реальные результаты, ее необходимо трансформировать в практические меры. В противном случае эти документы останутся лишь на бумаге», — подчеркнула она.

По ее словам, для реализации жилищной политики на национальном и городском уровнях должна быть сформирована благоприятная нормативно-правовая база и созданы механизмы, повышающие интерес инвесторов и финансовых институтов к этой сфере.

Маймуна Мохд Шариф также отметила важность принципа «4P», основанного на сотрудничестве государства, частного сектора и граждан: «Мы не должны ограничиваться только государственно-частным партнерством. Должна быть построена модель партнерства, объединяющая государство, частный сектор и участие самих людей. Вовлечение местных сообществ в процессы — одно из главных условий успеха».

Она добавила, что деятельность специализированных учреждений в сфере доступного жилья, сильное лидерство, профессиональный кадровый потенциал и прозрачное управление являются основными опорами городского развития.

Маймуна Мохд Шариф также подчеркнула важность более широкого представления успешного опыта городов на будущих Всемирных форумах городов.

«Мы не должны каждый раз пытаться создать новую модель для решения одних и тех же проблем. Мы должны делиться успешным опытом, изучать его и применять с учетом особенностей наших городов», — добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: «Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов», «Новое соглашение по жилищному финансированию», «Академия», «Дети и молодежь», «Инклюзивная городская жизнестойкость, «Голубая» экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах», «Африканский компакт по доступному жилью — специальная сессия для инвесторов», «Профессионалы», «Гражданское общество» и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.