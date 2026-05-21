Миллионы молодых людей в мире живут в неадекватных жилищных условиях — помощник генсека ООН

БАКУ /Trend/ - Миллионы молодых людей по всему миру живут в неадекватных жилищных условиях, селятся в неформальных поселениях или сталкиваются с растущим воздействием изменения климата в своих районах. Это должно измениться.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник генсека ООН по делам молодежи Фелипе Паульер на мероприятии «Круглый стол детей и молодежи», прошедшем в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Ф. Паульер отметил, что каждый молодой человек заслуживает дома, который дарит чувство безопасности, достоинства и надежды.

«Каждый город, каждая община и каждый район несут ответственность за то, чтобы сделать это возможным. Это означает инвестиции в проекты доступного жилья, обеспечение доступа к базовым услугам и создание безопасных, инклюзивных общественных пространств, где все дети и молодежь могут развиваться», - сказал он.

Он добавил, что это должны быть инклюзивные и полные возможностей города, где есть адекватное и доступное жилье, чистый воздух и зеленые зоны, где передвижение и базовые городские услуги безопасны и доступны, а качественное образование молодежи связано с достойными рабочими местами и цифровыми возможностями.

Представитель ООН подчеркнул, что молодежь по всему миру уже берет на себя роль лидеров.

«Они применяют инновационные подходы, организуются и смело, творчески перестраивают свои сообщества. Что действительно нужно молодежи, так это реальная власть — возможность реально участвовать в формировании решений, основанных на институтах и системах. Поэтому сегодня я обращаюсь к политикам, городским руководителям и институтам: прислушивайтесь к молодежи, инвестируйте в их решения и институционализируйте их значимое участие в процессах градостроительства и управления не просто как бенефициаров, а как партнеров. Потому что, когда мы формируем города вместе с молодежью, мы строим не просто инфраструктуру. Мы создаем доверие, укрепляем устойчивость и строим наше общее будущее», - сказал Ф. Паульер.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: «Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов», «Новое соглашение по жилищному финансированию», «Академия», «Дети и молодежь», «Инклюзивная городская жизнестойкость, «Голубая» экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах», «Африканский компакт по доступному жилью — специальная сессия для инвесторов», «Профессионалы», «Гражданское общество» и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.