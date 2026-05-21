Голливудский фильм с участием азербайджанского актера стал одной из главных сенсаций Каннского кинофестиваля

БАКУ/Trend Life/ - Американский комедийно-драматический фильм Club Kid (Тусовщик) стал одной из главных сенсаций 79-го Каннского кинофестиваля 2026 года. Картина была показана в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard) и сразу вызвала огромный ажиотаж среди критиков и дистрибьюторов, сообщает Trend Life. Картина была номинирована на премии Caméra d'Or и Queer Palm.

Одну из ролей - Ники, начинающего квир-философа из Азербайджана, сыграл азербайджанский актер Эльдар Искендеров. Критики единодушно называют Эльдара Искендерова одним из ярчайших украшений фильма. Актер играет на равных в одном ансамбле с голливудскими звездами первой величины - Карой Делевинь, Диего Кальвой, Кирби Хауэлл-Баптист и Коллин Кэмп.

Фильм рассказывает о некогда успешном клубном промоутере, чья беззаботная жизнь идет под откос. Ему приходится кардинально менять свой образ жизни после приезда неожиданного гостя и начинать заботиться о 10-летнем сыне Арло, о существовании которого он раньше не знал…

Главный автор проекта - Джордан Ферстман, для которого это полнометражный режиссерский дебют. Он не только снял фильм, но и написал сценарий и сыграл главную роль - Питера. В центре сюжета - нью-йоркский организатор вечеринок Питер, чья беспечная жизнь резко меняется, когда он узнает, что у него есть 10-летний сын.

В фильме также снялись такие звезды как Кара Делевинь (Софи, бизнес-партнер Питера) и Диего Кальва (Оскар, социальный работник) Критики называют картину сочетанием хаотичной клубной культуры Нью-Йорка, квир-драмы и трогательной истории взросления.

После премьеры за права на фильм развернулась настоящая борьба между студиями. Победителем стала A24, которая приобрела мировые права примерно за 17 миллионов долларов - это одна из самых громких сделок Канн этого года. Среди претендентов также были Netflix, MUBI, Searchlight и Focus Features.

Многие западные издания уже называют Club Kid главным "фильмом-сюрпризом" фестиваля и одним из самых эмоциональных проектов нынешнего Канна.

Кинокритик Deadline Дэймон Уайз назвал фильм "неожиданной, но при этом глубоко человечной историей", особо отметив переход режиссера к более серьезному и эмоциональному тону повествования. Во время семиминутной овации в Каннах актриса Кара Делевинь не смогла сдержать слез. Сам Джордан Ферстман поднял на руки юного актера Регги Абсолома, сыгравшего сына его героя, и начал скандировать его имя вместе с залом.

​ The Hollywood Reporter: "Хотя фильм постепенно перерастает в драму, Фирстман старается не забывать о комедии. Особенно хороших результатов он добивается от актера и модели Эльдара Искендерова в роли Ники - незваного гостя-сквоттера, живущего у главного героя. Ники в его исполнении - это любопытное, эльфийское существо, которому принадлежат многие самые смешные реплики в фильме. Фирстман отлично подобрал актерский состав, эффективно задействовав Искендерова, Коллин Кэмп, Кирби Хауэлл-Баптист и Диего Кальву в роли невероятно сексуального соцработника и любовного интереса. Это веселый, обезоруживающе дружелюбный ансамбль, который вращается вокруг непринужденно обаятельной игры самого Фирстмана в главной роли".

​ JoBlo: "Фирстман потрясающе смотрится в роли Питера, демонстрируя правдоподобное сострадание к Арло, а отношения между ними глубоко трогают. Его окружает великолепный актерский состав второго плана, включая Кару Делевинь в роли его глубоко "сидящей на коксе" бизнес-партнерши Софи, Коллин Кэмп в роли милой соседки и - что лучше всего - Эльдара Искендерова в роли Ники, соседа Питера по комнате. Ники называет себя “философом из Азербайджана”, но большую часть времени проводит за игрой в Xbox, издеваясь в сети над подростками, с которыми играет".

​Little White Lies: "...[Кастинг-директор] Кармен Куба также заслуживает аплодисментов за подбор колоритного состава, среди которых особенно выделяется Эльдар Искендеров в роли Ники - живущего за чужой счет "каучсерфера" и халявщика у Питера. Язвительный юмор здесь умело смягчен теплотой".

Эльдар Искендеров - этнический азербайджанец, выросший в Нидерландах и Бельгии. Внук легендарного актера и режиссера, народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова (1943-1992). Эльдар является выпускником Колледжа искусств и дизайна Саванны (SCAD). Снялся в ряде художественных фильмов. Среди них – Reenactment вместе с мировыми звёздами - Бенисио дель Торо, Кэмерон Диас и Ана де Армас Reenactment станет уже третьим художественным фильмом, в котором он снимается в этом году. Ранее он сыграл в безымянной музыкальной комедии Джесси Айзенберга, которую для студий A24 и Fruit Tree готовит сам актёр, а также в фильме Club Kid - режиссёрском дебюте Джордана Фёрстмана, снятом для Topic Studios.

