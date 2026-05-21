Love is Life - посвящение самым светлым чувствам в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках популярного культурного проекта "Музыка в музее", состоялся замечательный вечер "Love is Life". Концерт, посвященный самым светлым человеческим чувствам, погрузил зрителей в волшебную романтическую атмосферу, сообщает Trend Life.

На музыкальном вечере в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Фариды Мамедовой и пианистки Юлии Керимовой прозвучали произведения, передающие все многообразие романтических переживаний и глубину человеческих чувств. Обладательница великолепного сопрано и талантливая пианистка ведут насыщенную концертную деятельность и продумали репертуар до мельчайших нюансов, тонко раскрывая внутренний драматизм и поэтичность каждого произведения. Эта богатая музыкальная программа подарила слушателям самые разные эмоции и еще раз показала, насколько музыка способна говорить о любви без слов.

Благодаря безупречной организации и творческому подходу Акдес Багирзаде - куратора, известного своими интересными культурными проектами, впечатления от вечера остались самые теплые. Вдохновение и светлые эмоции, подаренные музыкой, наполнили зал нежной лирикой и зрители не скупились на искренние и благодарные аплодисменты.

