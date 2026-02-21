Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завершаются работы по капремонту на железной дороге Алабашлы–Гызылджа

Общество Материалы 21 февраля 2026 15:53 (UTC +04:00)
Завершаются работы по капремонту на железной дороге Алабашлы–Гызылджа
Фото: Азербайджанские железные дороги

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На участке железной дороги Алабашлы–Гызылджа проводятся работы по капитальному ремонту. Цель обновления железнодорожной линии протяженностью около 20 километров — обеспечение безопасной перевозки грузов.

Об этом Trend сказали в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что большая часть ремонтных работ уже проведена, и в ближайшее время они будут полностью завершены.

«Этот участок впервые капитально ремонтируется с ввода в эксплуатацию в 1950-х годах. По линии Алабашлы–Гызылджа в основном перевозится щебень, необходимый для строительства и ремонта путей», — говорится в сообщении.

Лента

Лента новостей

Читать все новости