Завершаются работы по капремонту на железной дороге Алабашлы–Гызылджа

БАКУ /Trend/ - На участке железной дороги Алабашлы–Гызылджа проводятся работы по капитальному ремонту. Цель обновления железнодорожной линии протяженностью около 20 километров — обеспечение безопасной перевозки грузов.

Об этом Trend сказали в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что большая часть ремонтных работ уже проведена, и в ближайшее время они будут полностью завершены.

«Этот участок впервые капитально ремонтируется с ввода в эксплуатацию в 1950-х годах. По линии Алабашлы–Гызылджа в основном перевозится щебень, необходимый для строительства и ремонта путей», — говорится в сообщении.