Закир Гасанов проверил служебно-боевую деятельность воинской части ПВО (ФОТО)

Политика Материалы 21 февраля 2026 16:30 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде проверили служебно-боевую деятельность воинской части противовоздушной обороны.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в командном пункте воинской части заслушал доклады о выполнении служебных задач и текущей обстановке.

Руководящий состав министерства наблюдал за проведением занятий по специальной подготовке, были высоко оценены уровень профессионализма личного состава, применение теоретических знаний, а также навыки правильного использования вооружения и техники.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по углубленному изучению тактико-технических характеристик современных образцов вооружения и техники, недавно поступивших на вооружение подразделений противовоздушной обороны, освоению возможностей их эффективного применения в боевых условиях, а также по повышению навыков личного состава по правильному и безопасному использованию этих средств.

