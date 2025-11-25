Исламский банкинг в Азербайджане: взвешенный переход к новой модели и ее ожидаемый эффект

БАКУ /Trend/ - Финансовая система Азербайджана уже много лет вступает в новую эру, формируемую цифровой трансформацией, новыми нормативными актами и инклюзивной финансовой политикой. На фоне этих преобразований в стране все чаще обсуждается такое направление, как исламский банкинг. Эта система, известная как беспроцентная финансовая модель, находится в центре внимания не только по религиозным причинам, но и с точки зрения экономической логики, распределения рисков и поддержки развития реального сектора.

Эта идея, которая много лет назад находилась на уровне дискуссий, теперь переходит в реальную стадию с конкретными правовыми пакетами, исследованиями и пилотными механизмами. Так, в соответствии со «Стратегией развития финансового сектора на 2024–2026 годы», утвержденной правлением Центрального банка, предпринимаются меры по созданию в Азербайджане исламской банковской системы. Недавние заявления Центрального банка, прогнозы международных рейтинговых агентств и опыт стран региона свидетельствуют о том, что Азербайджан начал предпринимать серьезные шаги на пути к новой финансовой философии.

Почему новая финансовая модель так актуальна?

Исламский банкинг - одна из самых быстрорастущих финансовых систем в мире. В Малайзии, Индонезии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции за десятилетия сформировались зрелые экосистемы исламских финансов. В основе этой модели лежит запрет на проценты, распределение рисков, финансирование реального сектора и укрепление финансовой справедливости.

На самом деле, причина ее популярности заключается не только в соответствии принципам шариата, но, что еще важнее, в ее потенциале для стабильного и устойчивого роста экономики. В Азербайджане эта модель особенно выделяется по нескольким параметрам. В стране значительная часть населения избегает процентных кредитов. Учитывая определенные трудности с финансированием малого и среднего бизнеса (МСП), необходимы альтернативные механизмы. В то же время, в регионе уже сложились благоприятные условия для лидерства по исламскому финансированию.

На фоне всех этих факторов банковский сектор ищет новые источники дохода и менее спекулятивные возможности. Таким образом, исламский банкинг уже не просто теоретическая идея, а становится реальной потребностью.

Центральный банк Азербайджана: Прежде всего - реальный спрос

Позиция председателя Центробанка Талеха Кязымова очень точно отражает суть процесса.

«Важно измерить спрос, чтобы создать масштабную модель. Эта система - не та область, которую можно вводить поспешно», - подчеркнул Т. Кязымов.

По его словам, концепция «Исламского окна» ЦБА была разработана именно для этой цели. Председатель подчеркнул, что планируется протестировать беспроцентные финансовые операции в традиционных банках. Он отметил, что это позволит не только обучить сектор, но и выявить реальный потенциал рынка.

«Предварительная оценка, проведенная ЦБА в 2022 году, показала, что потенциал спроса на исламское финансирование составляет около 300 миллионов манатов. Однако эта цифра отражает минимальный объем, предусмотренный на начальном этапе. При условии надлежащей работы системы многократный рост этого рынка неизбежен», - заявил председатель ЦБА.

Данное заявление, по сути, свидетельствует о том, что банковский сектор Азербайджана находится на пороге нового этапа. Мировой опыт доказывает, что исламская финансовая система - это не просто альтернативная кредитная модель, это совершенно иная финансовая философия, более прозрачная, распределяющая риски и содержащая элементы социальной ответственности.

Ожидаются соответствующие изменения в законодательстве

Внедрение исламского банкинга в Азербайджане фактически означает создание новой финансовой экосистемы. Это не ограничивается лишь сменой банковских продуктов, а требует реструктуризации соответствующей правовой архитектуры банковского сектора страны. Именно поэтому этот процесс осуществляется не единым решением, а комплексным пакетом реформ.

Обсуждаемые сегодня изменения – это не редактирование отдельных статей, а шаги, затрагивающие основы законодательной базы, действующей на протяжении многих лет. Основная причина проста: поскольку исламская финансовая модель не основана на традиционном принципе процента, ее реализация несовместима с существующими правовыми механизмами. Для устранения этой несовместимости неизбежен широкий спектр изменений - от Гражданского до Налогового кодекса.

По словам директора Департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустама Таирова, все эти изменения будут представлены правительству до конца 2025 года.

«Одним из важнейших вопросов является освобождение исламских финансовых операций от НДС. В случае его реализации беспроцентные финансовые модели станут экономически конкурентоспособными», - подчеркнул он.

Вопрос освобождения от НДС, который подчеркнул Рустам Таиров, фактически является ключевым моментом всего процесса. Ведь исламские финансы, в отличие от классического кредитования, зачастую требуют двойной операции: банк покупает актив, а затем продает его клиенту. В действующем законодательстве эти операции создают дополнительную налоговую нагрузку и снижают экономическую привлекательность модели. Если это бремя будет снято, исламский банкинг может занять свое место в банковском секторе не только из идеологических или религиозных соображений, но и как полноценный инструмент конкуренции.

Не следует упускать из виду один интересный момент. Столь системный подход правительства к данному вопросу свидетельствует о том, что исламские финансы не рассматриваются в Азербайджане как эпизодический или локальный проект. Напротив, государство оценивает эту модель как стратегическую возможность для диверсификации экономики, создания новых инвестиционных площадок и укрепления финансовой стабильности.

Этот пакет, который будет представлен к концу 2025 года, может стать крупнейшей правовой трансформацией финансовой системы страны за последние годы. Если эти изменения будут реализованы, Азербайджан может стать образцовой моделью развития исламских финансов не только в регионе, но и в более широком географическом масштабе.

Поэтапное внедрение с 2025 года: «Исламские окна», первый практический этап

Не случайно первоначальной формой системы были «Исламские окна», функционирующие внутри традиционных банков. В мировой практике внедрение обычно начинается с этой модели. Этот этап преследует три основные цели: представить беспроцентные продукты клиентам; формирование методологических и операционных навыков в банковском секторе; измерение реального спроса и создание статистической базы.

Если посмотреть на мировую практику, можно сказать, что центральные банки таких стран, как Пакистан и Турция, напрямую поддерживают этот подготовительный процесс.

Moody's: «Новая система создаст положительный кредитный эффект»

Международное рейтинговое агентство Moody's подчеркивает, что новая система создаст новые источники дохода для банков.

«В частности, она будет способствовать привлечению средств исламских финансовых фондов, долгосрочное и стабильное финансирование станет возможным благодаря эмиссии сукук, а ликвидность банковского сектора укрепится», - отметило агентство.

Самое яркое замечание Moody's: «Тот факт, что большинство населения Азербайджана исповедует ислам, свидетельствует о том, что потенциал очень велик. Однако из-за нормативных пробелов этот потенциал пока не реализован».

Новые возможности для малого и среднего бизнеса (МСП)

Малые и средние предприятия занимают значительную долю в структуре азербайджанской экономики и играют ключевую роль в обеспечении занятости. Однако доступ МСП к финансированию по-прежнему остаётся ограниченным. В этом контексте исламские финансовые инструменты, основанные на справедливом распределении рисков, могут открыть более прозрачные и устойчивые возможности для бизнеса. Такой подход важен не только для развития предпринимательства, но и для дальнейшей диверсификации экономики.

Наблюдения показывают, что Азербайджан действует взвешенно и последовательно, избегая поспешных решений на пути к внедрению исламского банкинга. Страна движется по трем стратегическим направлениям:

- реалистичная оценка спроса - определение того, какие продукты действительно необходимы рынку;

- обновление законодательной базы - без прочного правового фундамента внедрение модели невозможно;

- подготовка и адаптация банковского сектора - эффективное управление рисками.

В целом, такой подход предполагает, что процесс будет устойчивым и долгосрочным. То есть, цель заключается не просто в создании нового продукта, а в формировании совершенно новой финансовой идеологии в стране.

В заключение можно отметить, что исламский банкинг может стать одним из основных столпов возможного нового экономического этапа. Потенциал велик, а подготовка реальна. В случае принятия законодательных пакетов и успешной реализации «исламских окон» 2025–2026 годы могут стать началом нового этапа в финансовой истории Азербайджана.

