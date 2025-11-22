Совместная геологоразведка и новые проекты. Казахстан и Узбекистан усиливают энергетическую связку

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан делают еще один уверенный шаг к тому, чтобы стать главным энергетическим тандемом Центральной Азии. На фоне растущего интереса мировых игроков две страны все решительнее полагаются на собственные ресурсы и друг на друга, формируя региональную повестку так, как выгодно им самим.

В ходе недавнего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент энергетическое сотрудничество двух стран получило новое дыхание. Одним из основных достижений визита стало соглашение между компаниями "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" - документ, который открывает для компаний фактически новую эпоху взаимодействия. Речь идет не о разовом проекте, а о полноценной платформе: совместная геологоразведка, обмен техническими данными, развитие нефтегазохимии, создание общего информационного пространства. По сути, государства предлагают объединить не только усилия, но и технологии, инфраструктуру и взгляды на будущее отрасли.

"Совместные инициативы в нефтегазовом секторе создают основу для крупных инвестиционных проектов. Обмен геолого-техническими данными повышает прозрачность, снижает риски и открывает путь к привлечению значительного капитала в отрасль. А рабочие встречи на уровне правлений компаний (КМГ и УНГ) уже сосредоточены на практических инициативах - это сигнал рынку о серьезности намерений", - сказала в беседе с Trend узбекский эксперт Ранохон Турсунова.

Эти договоренности открывают двери не только для совместного бурения, но и для строительства новых перерабатывающих мощностей и выхода на международные рынки с большими объемами продукции. Казахстан располагает инфраструктурой, Узбекистан - растущими нефтехимическими хабами, и вместе они формируют центр притяжения для инвесторов, который раньше в регионе просто не существовал.

На газовом направлении у Астаны и Ташкента тоже общие интересы и амбиции. По словам Президента Казахстана, страны намерены дальше развивать проект "Россия - Казахстан - Узбекистан", который уже стал важной частью регионального энергобаланса.

"Успешные результаты показывает газовый проект Россия - Казахстан - Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности", - заявил Токаев на пресс-брифинге в Ташкенте.

Газовая кооперация уже даёт ощутимые результаты. За семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через Узбекистан составил 921,7 миллиона кубометров, а поставки российского топлива по этому маршруту планируется увеличить до 11 миллиардов кубометров в год.

"Наше партнерство с Узбекистаном носит стратегический характер, а наши страны являются ключевыми звеньями единой энергетической архитектуры Центральной Азии", - отметил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Электроэнергетика - еще одна сфера, где страны действуют в унисон. Казахстан и Узбекистан договорились о поставках почти 900 миллионов кВт⋅ч электроэнергии в 2026 году. Для Казахстана это способ пережить пиковые зимние нагрузки, а для Узбекистана - возможность гибко управлять собственной энергосистемой, особенно в период запуска новых солнечных, ветровых и газовых станций.

"Этот протокол снижает риски энергодефицита, особенно в периоды ремонтов электростанций и пикового потребления. Это шаг к созданию предсказуемой энергетической модели в регионе", - поясняет Ранохон Турсунова.

Отдельный уровень сотрудничества - водные ресурсы. На фоне климатических изменений, снижения уровня водохранилищ в Кыргызстане, Казахстан и Узбекистан усиливают координацию водных режимов. Это уже не просто техническая работа: от согласованных сбросов воды напрямую зависят энергетика, аграрный сектор и безопасность региона.

В "зеленом" секторе страны тоже идут бок о бок. Казахстан ставит цель довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году, Узбекистан - до 40%. И их участие в проекте "Зеленого энергетического коридора" через Каспий вместе с Азербайджаном становится одним из ключевых направлений. Создание 1 июля 2025 года СП Yasil Dəhliz Birliyi стало еще одним практическим шагом к экспорту "чистой" энергии в Европу.

Не остается без внимания и крупнейший гидроэнергетический проект региона - Камбаратинская ГЭС-1, которую Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан готовы развивать при поддержке Всемирного банка. Это долгосрочный вклад в устойчивость регионального энергобаланса.

Казахстан и Узбекистан сегодня уже не просто развивают отдельные проекты - они создают каркас будущей энергетической системы Центральной Азии. В этой конструкции нефть, газ, вода, электроэнергия и "зеленые" технологии становятся взаимосвязанными элементами. И чем плотнее Астана и Ташкент выстраивают это сотрудничество, тем устойчивее становится весь регион. Две крупнейшие страны Центральной Азии не только укрепляют собственные позиции, но и формируют новый центр энергетической силы, где решения принимаются не извне, а внутри региона.