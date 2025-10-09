На заседании на Мальте обсудили приоритеты председательства Азербайджана в Международном транспортном форуме

БАКУ /Trend/ - На Мальте состоялось очередное заседание Группы по автомобильному транспорту Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). В заседании также участвовал представитель Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что в своем выступлении генеральный секретарь Международного транспортного форума Джунг Та Ким рассказал о приоритетах, определенных Азербайджаном на период председательства в организации.

Он отметил, что расширение географии ЕКМТ является одним из этих приоритетов, и заседание Группы по автомобильному транспорту создает условия для продуктивного диалога в этом направлении. Встреча также формирует важную основу для последующих шагов на пути к цифровизации, устойчивому развитию и укреплению межрегиональных связей в сфере автомобильных перевозок.

По итогам заседания были достигнуты важные результаты. К ним относятся расширение функциональности цифровой системы ЕКМТ, которая будет запущена 1 января 2026 года, обеспечение более эффективной интеграции между национальными органами власти и перевозчиками, а также применение короткого льготного периода при переходе на новую систему. На встрече также было принято решение включить транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в систему квот ЕКМТ с 2027 года.

