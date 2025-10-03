Казахстану нужна институциональная база для венчурного капитала - эксперт компании Visor

АСТАНА /Trend/ - Развитие полноценного венчурного рынка в Казахстане и регионе невозможно без создания институциональной базы.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил управляющий партнёр инвестиционной компании Visor Алмас Чукин в рамках форума Digital Bridge 2025.

По его словам, венчурные инвестиции - это важный элемент развития капитального рынка, без которого не будет устойчивого экономического роста. Однако в Казахстане пока нет условий для их полноценного развития.

«Нужно понимать: любые инвестиции – это риск. В венчурном секторе треть компаний прекращает деятельность, треть существует с переменным успехом, и только немногие доходят до IPO. Это марафон, где из тысяч участников лишь единицы добегают до конца», - отметил эксперт.

Чукин подчеркнул, что венчурный капитал должен иметь источник. В развитых странах источником являются пенсионные фонды, эндаументы университетов и другие крупные институты.

"В Казахстане пенсионным фондам законом запрещено инвестировать в венчурные проекты, банкам – фактически тоже. В результате у нас нет финансовой базы для венчурного капитала. Рынок спасают лишь отдельные энтузиасты и частные инвесторы", - сказал он.

По словам Чукина, общий объем венчурных сделок в Казахстане в прошлом году составил около 75 миллионов долларов.

«Если разделить на 12 месяцев, получится примерно 5 млн в месяц. Для сравнения, выручка одного крупного магазина может быть больше. Это показывает, что масштаб рынка пока минимальный», – подчеркнул он.

Чукин добавил, что Казахстану необходимо формировать настоящие венчурные фонды с профессиональными командами, которые умеют собирать средства, работать с отраслями и управлять инвестициями.