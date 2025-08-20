До конца года в Гяндже создадут Инновационный центр

БАКУ /Trend/ - К концу этого года планируется открыть Гянджинский инновационный центр, а также лабораторию прототипирования при Нахчыванском государственном университете.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на заключительном дне презентации инновационной программы, реализуемой в регионах.

По его словам, цель программы - поддержать развитие стартап-экосистемы не только в Баку, но и в регионах, укрепляя инфраструктуру, финансовые возможности, человеческий капитал и технологическое сообщество.

"Расширение инновационной активности в регионах способствует формированию предпринимательских навыков у молодежи и, как следствие, социально-экономическому росту с учетом особенностей каждого региона. Именно на это направлены проекты, реализуемые в регионах, такие как "Innostart", "4ü1arada" (четыре в одном) и "ecomX", ориентированные на развитие электронной коммерции", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что в проекте "ecomX" приняли участие более 500 жителей Гянджи, Лянкярана, Сумгайыта и ближайших регионов.

"В рамках проекта была проведена образовательная и инкубационная программа по электронной коммерции, а также создано 15 новых платформ электронной коммерции. На мероприятии "Demo Day", прошедшем в конце программы, командам были вручены денежные призы на общую сумму 30 000 манатов", - добавил Мамедов.

Он также рассказал, что программа обучения и наставничества в рамках проекта "4ü1arada" привела к созданию 32 стартапов, развитие которых поддерживалось в буткемпах, организованных в Губе и Исмаиллы.