Названы новшества в связи с утвержденным Положением об информационной системе электронного правительства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сделан важный шаг в направлении развития инфраструктуры цифрового правительства. Указом Президента Ильхама Алиева от 12 августа 2025 года утверждено Положение об информационной системе электронного правительства.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Отмечается, что данный документ определяет правовые, организационные и технологические основы функционирования системы.

«Система состоит из восьми основных подсистем, обеспечивающих цифровое управление в разных направлениях. К ним относятся: «Единые коммунальные услуги», осуществляющие сбор, обработку, анализ данных по коммунальным услугам и предоставление централизованных электронных сервисов; «Цифровое согласие», обеспечивающее обработку и передачу персональных данных только на законных основаниях с согласия граждан; «Цифровая исполнительная власть», управляющая электронными сервисами местных исполнительных органов и решениями по опеке и попечительству; «Реестр ненормативных правовых актов глав местных исполнительных органов», формирующий единую базу принятых ненормативных правовых актов; «Цифровой документооборот», обеспечивающий безопасный обмен документами между государственными органами в режиме реального времени; «Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных сервисов», объединяющий все государственные информационные ресурсы в единую базу; «Цифровой обмен данными», реализующий безопасный обмен информацией между государственными информационными системами; и «Единый вход», обеспечивающий единую аутентификацию с использованием продвинутой сертифицированной усиленной электронной подписи и других средств идентификации.

В Информационной системе электронного правительства услуги будут предоставляться по принципу «единого окна» через порталы «mygov», «mygov biznes», «Открытые данные» и «Геопортал». Государственные услуги для субъектов предпринимательства будут доступны через портал «mygov biznes», при этом с помощью подсистемы «Цифровое согласие» персональные данные смогут передаваться предпринимательским субъектам на законных основаниях, а услуги для бизнеса — через порталы «mygov» и «mygov biznes». Кроме того, обращения граждан и информационные запросы будут направляться через портал «mygov», а также доступны через мобильные приложения, виртуальных помощников и другие цифровые каналы. Эти возможности, основанные на принципах ориентированности на пользователя и удобного интерфейса, упростят использование цифровых услуг для граждан и бизнеса",- отмечается в информации.

Сообщается, что внедрение нового Положения повысит уровень цифровизации государственного управления, ускорит и упростит предоставление услуг, а также укрепит координацию между государственными органами, что приведет к экономии времени и ресурсов для граждан, государства и бизнеса.

