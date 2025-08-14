Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Зангиланском селе Агалы стартует проект внутренней системы орошения

Экономика Материалы 14 августа 2025 10:15 (UTC +04:00)
В Зангиланском селе Агалы стартует проект внутренней системы орошения

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана поэтапно ведутся работы по восстановлению, строительству и благоустройству.

Как сообщает в четверг Trend, в рамках пилотного проекта в селе Агалы Зангиланского района начинается строительство внутренней оросительной системы на площади 110 гектаров.

Открытое акционерное общество (ОАО) "Aqroservis" приступило к подготовке проектно-сметной документации, выполнение которой поручено обществу с ограниченной ответственностью "Everest Construction Project". Для этого был заключен соответствующий договор.

Согласно условиям договора, компании выплачено 22 066 манатов.

ООО "Everest Construction Project" было зарегистрировано в 2019 году.

Лента

Лента новостей

Читать все новости