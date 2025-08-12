Азербайджан увеличил доходы от экспорта азотных удобрений

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано 316,9 тыс. тонн азотных удобрений на сумму 92,4 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 39,8 миллиона долларов США или 75,7% больше в стоимостном выражении и на 46,6 тонны или 17,2% больше по объему , чем за тот же период прошлого года.

В первом полугодии 2024 года из Азербайджана было экспортировано 270,3 тысячи тонн азотных удобрений на сумму 52,6 миллиона долларов США.

За отчетный период экспорт азотных удобрений составил 0,72% от общего экспорта страны и 5,27% от экспорта ненефтяного сектора.

Отметим, что в январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1% больше, чем за тот же период прошлого года. За аналогичный период прошлого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 21,768 миллиарда долларов США. На долю экспорта пришлось 12,878 млрд долларов США внешнеторгового оборота и 11,522 млрд долларов США импорта. За последний 1 год экспорт сократился на 0,2%, а импорт вырос на 29,9%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов. Это на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше, чем год назад.