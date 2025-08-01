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Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 1 августа 2025 20:09 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 1 августа на заседании Экономического совета Азербайджанской Республики под председательством главы Экономического совета, премьер-министра Али Асадова обсуждались вопросы бюджетно-налоговой политики, имеющей большое значение для подготовки «Прогнозов государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год и последующие три года», поправки в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, а также текущие экономические вопросы.

Как передает Trend, об этом сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что члены Экономического совета заслушали предложения министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева по вопросам повестки дня и провели обсуждения.

В конце заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были даны соответствующие поручения соответствующим государственным органам.

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Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
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