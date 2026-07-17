В Кабинете министров Азербайджана прошло заседание, посвященное переписи населения

БАКУ/ Trend/ - 17 июля под председательством премьер-министра Али Асадова в Кабинете министров состоялось расширенное заседание, посвященное вопросам проведения переписи населения в Азербайджанской Республике в 2029 году.

Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На заседании обсуждалось исполнение задач, вытекающих из Указа Президента Ильхама Алиева «О проведении в 2029 году переписи населения в Азербайджанской Республике» от 7 июля 2026 года, а также предстоящая работа по подготовке и проведению переписи.

Открывая заседание вступительным словом, А.Асадов подчеркнул важность переписи как наиболее полного источника информации о населении для объективной оценки демографических процессов и планирования социально-экономического развития страны.

Было отмечено, что очередная перепись населения, которая пройдет в 2029 году, будет иметь особое историческое значение.

«Это связано с тем, что благодаря исторической Победе, завоеванной доблестной азербайджанской армией под мудрым руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, и полному восстановлению суверенитета нашей страны, впервые в истории независимости общереспубликанская перепись населения полностью охватит всю суверенную территорию Азербайджана», — добавил А. Асадов.

Для обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики Кабинет министров утвердит соответствующий План мероприятий. Кроме того, с целью координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, ведомств, предприятий и организаций по подготовке и проведению переписи под руководством заместителя премьер-министра будет создана Центральная комиссия по содействию переписи населения.

Было особо подчеркнуто, что перепись населения, которая будет организована на основе требований и рекомендаций Организации Объединенных Наций, а также национальных приоритетов, впервые планируется провести с использованием цифровых технологий, административных и геопространственных данных.

Затем председатель Государственного комитета по статистике Азер Мурсагулов выступил с докладом о работе, которую предстоит выполнить для подготовки к переписи населения.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев доложил о мерах по интеграции соответствующих данных из информационных ресурсов и систем профильных государственных органов в базу данных Госкомстата.

Подводя итоги заседания, премьер-министр Али Асадов дал профильным государственным структурам соответствующие поручения по своевременному, качественному и организованному выполнению задач, вытекающих из Указа главы государства, включая проведение необходимых подготовительных мероприятий.