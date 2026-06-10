Состоялся чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 июня в Национальной арене гимнастики состоялись 10-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на батуте и 22-й чемпионат страны по тамблингу.

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики и спортивный клуб «Ocaq Sport».

В рамках чемпионата гимнасты соревновались в различных возрастных категориях: среди юниоров, в молодежной и взрослой категориях.

Участники выступили в индивидуальных и синхронных программах по прыжкам на батуте, а также в индивидуальных программах по тамблингу, продемонстрировав уровень своей подготовки.

В ходе соревнований спортсмены отличились точным исполнением технических элементов, высоким уровнем координации, гибкостью и мастерством.

В соревнованиях приняли участие бронзовые призеры чемпионата мира в синхронной программе по прыжкам на батуте, участница летних Олимпийских игр Париж-2024 Сельджан Махсудова и золотой призер III Игр СНГ Магсуд Махсудов, двукратный чемпион мира по тамблингу, серебряный призер Всемирных игр, чемпион Европы и двукратный серебряный призер чемпионата Европы Тофиг Алиев, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и серебряный призер чемпионата Европы Михаил Малкин, а также двукратный чемпион мира, чемпион Европы и серебряный призер чемпионата Европы Адиль Гаджизаде.

В индивидуальной программе по прыжкам на батуте среди женщин золотую медаль завоевала Сельджан Махсудова, а среди мужчин победителем стал Магсуд Махсудов. В соревнованиях по тамблингу золотую медаль выиграл Тофиг Алиев, серебряную — Михаил Малкин, а бронзовую — Адиль Гаджизаде.

Основной целью чемпионата стало выявление молодых и перспективных спортсменов, повышение их соревновательного опыта, формирование резервного состава национальной сборной, а также содействие развитию таких видов, как прыжки на батуте и тамблинг.

По итогам соревнований воспитанники Бакинской школы гимнастики показали высокие результаты и вошли в число призеров в различных возрастных категориях и программах.

С итоговыми результатами соревнований можно ознакомиться по следующей ссылке:

Результаты