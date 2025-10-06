Дружественные отношения между религиозными конфессиями США и Азербайджана очень ценны - председатель УМК

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде находится с визитом в США.

Как сообщили Trend в пресс-службе УМК, в рамках визита в Юту по приглашению общины церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стерлинга председатель УМК 4 октября принял участие во Всемирном съезде Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Солт-Лейк-Сити.

Выступая на мероприятии, А.Пашазаде отметил: "Мы всегда поддерживаем все международные усилия, которые побуждают человечество объединяться вокруг действий, которые служат человеческой солидарности, активно участвуем в мероприятиях в этом направлении".

"Дружеские отношения, сложившиеся между религиозными конфессиями Соединенных Штатов Америки и Азербайджана, очень ценны для нас. Наши взаимные визиты, совместные мероприятия и совместные проекты, которые мы инициируем, имеют духовное значение и служат интересам наших народов. С большим удовлетворением хочу сообщить, что община Церкви Иисуса Христа Святых последних дней официально стала членом мультикультурной семьи Азербайджана.

Народ Азербайджана высоко ценит поддержку со стороны США справедливого дела страны по восстановлению своей территориальной целостности, а также усилия США по достижению мира между Арменией и Азербайджаном. Мы высоко оцениваем Вашингтонский саммит 8 августа этого года как результат этих ценных усилий и личную поддержку дела мира Президентом США Дональдом Трампом.

Бакинский процесс по межкультурному диалогу, имеющий 17-летнюю историю и инициированный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, служит делу солидарности. Азербайджан – одно из редких мест в мире, где исторически не было конфликтов между последователями различных религий и течений, религиозные конфессии, действующие в нашей стране, имеют равные права и окружены вниманием и заботой государства", - отметил он.

Шейх-уль-ислам А. Пашазаде выразил глубокие соболезнования церковной общине в связи с кончиной президента церкви Рассела Нельсона. Также он поздравил с избранием нового президента церкви Даллина Оукса.

В мероприятиях приняли участие исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Джаваншир Пашазаде.

