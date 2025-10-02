В Кахраманмараше почтили память шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Кахраманмараш состоялась посвященная 27 сентября - Дню памяти конференция под названием "Дата начала пути к Победе – 27 сентября 2020 года". Мероприятие прошло при совместной организации Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) и Университета Сютчю Имам.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что в конференции приняли участие официальные лица, руководство университета, представители политических партий, активисты азербайджанской общины, а также преподаватели и студенты. Конференция, прошедшая в зале "Низами Гянджеви" Конгресс-центра Университета Юнуса Эмре, началась с почтения памяти павших героев двух братских стран. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

На мероприятии выступили первый заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, ректор Университета Кахраманмараш Сютчю Имам профессор Алптекин Ясым, депутат Милли Меджлиса профессор Васиф Гафаров, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, а также советник председателя Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций Парвиз Мамедзаде. Они отметили значимость подобных мероприятий для доведения до международной общественности реалий Азербайджана, его национальных интересов и справедливой позиции.

Конференция продолжилась панельной сессией. Модератором заседания выступила доцент Университета Сютчю Имам Марзия Мамедли. С докладами выступили депутат Милли Меджлиса профессор Васиф Гафаров, профессор Университета Сютчю Имам Тоґрул Исмаил и профессор Турецкого университета национальной обороны Ибрагим Этем Атнур. В докладах подробно освещались ход Отечественной войны, ее историческое значение и результаты, а также справедливая позиция Азербайджана.

В завершение народный артист Азербайджана Самир Джафаров исполнил песни, прославляющие патриотизм и братство Азербайджана и Турции.

