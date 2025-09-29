В Бакинском порту сдан в пользование Единый переходный центр

БАКУ /Trend/ - На территории Бакинского международного морского порта компании "Азербайджанские железные дороги", входящей в холдинг AZCON, сдан в эксплуатацию Единый переходный центр, предоставляющий услуги по документированию грузов.

Об этом Trend сообщили в АЖД.

Отмечено, что в новом центре будут совместно работать Государственный таможенный комитет, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, "Азерпочт", а также экспедиторские компании. Таким образом, пункты обслуживания, ранее расположенные на разных расстояниях, будут сосредоточены в едином центре, что позволит грузовладельцам и транспортным компаниям быстрее и удобнее оформлять документы.

Благодаря этому время оформления колесных транспортных средств (без учета вагонов) сократится с 2 часов до 1 часа, блок-поезда — до 4 часов, документооборот экспедиторов — до 2 часов, а процесс оплаты платежей — с 1 часа до 8 минут.

