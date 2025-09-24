В Лачине проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - В городе Лачин проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Карабахское бюроTrend, на пятом в этом году заседании председательствует заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

На заседании обсуждается состояние выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов на освобожденных от оккупации территориях, создание новых особо охраняемых природных территорий в целях сохранения биоразнообразия в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах и восстановление функционирования существующих охраняемых территорий.

Также рассматриваются выполненные работы по управлению безопасными твердыми отходами и полигонам, где проводится их обезвреживание, а также возникающие проблемы в регулировании недропользования на освобожденных территориях и пути их решения.

