В Японии состоялось мероприятие под названием "Национальный танец Азербайджана" (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В японской префектуре Вакаяма при содействии «Международного обменного центра Вакаяма» состоялось культурное мероприятие под названием «Национальный танец Азербайджана».

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Отмечается, участники, включая местных жителей и иностранных гостей, смогли ближе познакомиться с культурой страны.

Трёхчастное мероприятие началось с выступления приглашенного лектора Минары Шукюровой, которая представила участникам информацию о национальной одежде, музыке и танцевальном искусстве Азербайджана. Презентация, охватившая ряд элементов культурного наследия страны, вызвала живой интерес у слушателей.

Во второй части к мероприятию онлайн из Баку присоединилась специалист по танцам, руководитель проекта «Tанцуй со мной» ("Mənimlə rəqs et") Лала Асланур, проведя семинар о танцах «Горы Шуши» и «Яллы» ("Şuşanın dağları" və "Yallı"). Она рассказала об их истории, значении и стилях исполнения, а также ответила на вопросы участников.

В заключительной части Минара Шукюрова представила чайную культуру Азербайджана: гости попробовали азербайджанский чай и сфотографировались в национальных костюмах.

Мероприятие, объединяющее различные аспекты азербайджанской культуры, вызвало большой интерес среди присутствующих и внесло вклад в развитие межкультурных связей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!