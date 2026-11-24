БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана совместно с участниками финансового сектора разрабатывает методологические рекомендации по управлению искусственным интеллектом.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник руководитель отдела Data Science Центрального банка Азербайджана Рамин Дарвишов на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, Центральный банк также внедряет собственные решения на основе искусственного интеллекта: "Применяемый подход включает определение вариантов использования ИИ, их приоритизацию и валидацию, интеграцию с другими системами, последующее масштабирование и регулярный мониторинг".

Р. Дарвишов отметил, что первоначально разрабатываемые положения будут носить рекомендательный характер, однако в дальнейшем станут переходным этапом к введению соответствующих правил.

"Участникам сектора не следует оставлять эти рекомендации без внимания, поскольку они исходят от надзорного органа. Заблаговременное внедрение предлагаемых подходов может дать положительные результаты в будущем, когда рекомендации перейдут в формат обязательных правил", - заявил он.

По словам Р. Дарвишова, рекомендации и требования к участникам финансового сектора будут определяться с учетом уровня риска конкретного варианта использования искусственного интеллекта, независимо от размера финансовой организации.

"Центральный банк не намерен вводить чрезмерно жесткие законы, правила и рекомендации для сектора. Регулятор заинтересован в развитии финансового сектора, однако необходимо соблюдать баланс между поддержкой инноваций и управлением потенциальными рисками. Неуправляемые риски впоследствии могут привести к очень серьезным проблемам. Поэтому мы должны поддерживать развитие сектора и одновременно разрабатывать подходы, правила и рекомендации по управлению рисками, которые могут возникнуть в будущем", - отметил он.