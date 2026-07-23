Казахстан и Кыргызстан обсудили поставки и транзит электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран в энергетической сфере.

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Казахстана.

В ходе переговоров стороны также рассмотрели вопросы поставок и транзита электроэнергии, координации режимов работы энергосистем, а также дальнейшего взаимодействия в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Казахстан подтвердил готовность продолжать тесное сотрудничество с кыргызской стороной по вопросам обеспечения надежной работы энергосистем и укрепления регионального энергетического партнерства.

"Казахстан традиционно остается надежным партнером Кыргызстана в энергетической сфере. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества и готовы последовательно продвигать совместные решения, которые учитывают интересы обеих стран, обеспечивают стабильность внутреннего рынка и создают условия для дальнейшего развития регионального энергетического партнерства", — заявил Аккенженов.

По итогам встречи министры подтвердили готовность продолжать активное сотрудничество по ключевым вопросам энергетической повестки.

Напомним, что в июне Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан по итогам встречи в Бишкеке подписали протокол, закрепляющий достигнутые договоренности и определяющий дальнейшие направления взаимодействия. Документ направлен на укрепление регионального партнерства, повышение эффективности совместной работы и обеспечение устойчивого развития водно-энергетического комплекса Центральной Азии.