Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с новым послом Бразилии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 4 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Бразильской Федеративной Республики Бернарда Клингла.

Об этом Trend сообщили в управлении пресс-службы МИД.

В ходе встречи посол Бернард Клингл вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

Стороны обсудили перспективы развития существующих дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией. Было подчеркнуто, что интенсификация политического диалога, взаимные визиты и консультации вносят вклад в дальнейшее расширение двусторонних связей.

На встрече были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, туризма, авиации, образования, культуры, спорта, высоких технологий и других областях. Состоялся обмен мнениями о деятельности Совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между Азербайджаном и Бразилией, а также о перспективах взаимодействия по развитию экономических связей. Была подчеркнута важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, и возможности взаимодействия в сфере многосторонней дипломатии. В данном контексте была отмечена важность продолжения образцового сотрудничества по климатической повестке и процессам COP.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.