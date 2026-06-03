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TRIPP откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении - Рубио

Политика Материалы 3 июня 2026 22:31 (UTC +04:00)
TRIPP откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении - Рубио
Фото: Марко Рубио/X
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) откроет значительные возможности для Азербайджана и Армении.

Как передает Trend со ссылкой на Госдеп США, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился. Более того, он завершился подписанным мной меморандумом, создающим новый маршрут процветания - TRIPP, который откроет значительные возможности для обеих стран", - сказал он.

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