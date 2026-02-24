Обнародованы данные о частных промышленных кварталах в Азербайджане



БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформирована юридическая база для создания частных промышленных кварталов.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель правления Агентства по развитию экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в прошлом году и задачам на будущее.

Он отметил, что до декабря 2025 года Агентство по развитию экономических зон зарегистрировало 2 частных промышленных квартала. Также в прошлом году в этих промкварталах был зарегистрирован один резидент. "Применяемый механизм даст дополнительный стимул развитию предпринимательства и расширению производственных возможностей в регионах", - добавил председатель правления.