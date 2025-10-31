БИГ начала сотрудничество по расследованию обращений из колониальных территорий - Аббас Аббасов

БАКУ/Trend/ - Бакинская инициативная группа (БИГ) начинает сотрудничество с рассмотрения и расследования обращений по территориям, находящимся под колониальным гнетом.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам сказал исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов в рамках международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

Он напомнил, что БИГ действует уже два года.

"За последний год мы расширили сферу своей деятельности. В декабре началась реализация международных проектов в области репараций, которые являются важной частью процесса деколонизации", - отметил А. Аббасов.

Он подчеркнул, что колониальная политика, проводимая Бельгией на протяжении трех веков, хорошо известна мировому сообществу.

"Однако международные организации не проявляют должной реакции. Они не обсуждают ни одной заслуживающей внимания темы, связанной с репарациями и компенсациями. Мы, как международная неправительственная организация, пытаемся вынести эту тему на повестку дня международных организаций". сказал он, добавив, что в ближайшие годы реакция международных организаций на вопросы репараций и компенсаций, вероятно, усилится.

