Хроника 44-дневной Отечественной войны: 8 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 8 октября:

- министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые. В результате ракетных обстрелов армянской армией Гянджи был нанесен ущерб нескольким гражданским объектам, одной машине и жилым домам.

- человек, который выдавал себя в социальных сетях за взятого в плен азербайджанца, оказался армянином.

- министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры взятой в качестве трофея бронетехники, которую, убегая, бросили в Горадизе армянские военные. Позднее оборонное ведомство распространило очередную видеозапись захваченных у ВС Армении военных трофеев.

- ВС Армении обстреляли из комплекса "Точка-У" Бардинский район Азербайджана. Другая ракета, выпущенная ВС Армении по Барде, попала в ресторан и школу, ранены семь человек. Уничтожена система "Град", из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер.

- министерство обороны Азербайджана опубликовало очередную видеозапись уничтожения вражеской бронетехники.

- в Геранбое обнаружено 10 снарядов, выпущенных армянами из РСЗО "Смерч".