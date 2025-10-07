Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция - Европа

Политика Материалы 7 октября 2025 13:41 (UTC +04:00)
Марьяна Ахмедова
ГАБАЛА/Trend/ - Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

«В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция – Европа», - добавил глава государства

