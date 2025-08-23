До конца 2025 года в Лачин будет переселено 40 семей (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:42)

ЛАЧИН /Trend/ - В ближайшее время в Лачин будут переселены 20, а до конца года - 40 семей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана Масим Мамедов, выступая на международной конференции в Лачине на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана».

Отметим, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики провела международную конференцию на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана» в городе Лачин. В работе конференции приняли участие Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, ответственный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ Юрий Жданов и его заместитель Абдурахмон Хотамбеков, представители Генеральной прокуратуры Верховного суда Турецкой Республики Ахмет Гёкай Акташ и Мустафа Якар, прокурор Управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Грузии Темур Цинделиани, а также другие гости.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!