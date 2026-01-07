Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Джебраиле произошел минный инцидент, есть пострадавший

Происшествия Материалы 7 января 2026 14:43 (UTC +04:00)
В Джебраиле произошел минный инцидент, есть пострадавший

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - 7 января в селе Мехдили освобожденного от оккупации Джебраильского района произошел минный инцидент.

Об этом сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию, передает Trend.

Согласно информации, сотрудник одной из частных компаний, задействованных в гуманитарных операциях по разминированию, Мамедов Рашад Нариман оглу, 1985 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил легкие ранения ноги.

Пострадавший был эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

