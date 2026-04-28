Партнерство с Азербайджаном - важная инвестиция в человеческий капитал - президент IE University

БАКУ /Trend/ - Партнерство с Азербайджаном является важной инвестицией в человеческий капитал и развитие профессиональных навыков, которые будут востребованы как внутри страны, так и за ее пределами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил президент IE University Сантьяго Иньигеса де Онсоньо на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании о создании Центра лидерства и инноваций IE в Баку.

По его словам, университет "гордится тем, что был выбран партнером для трансформации страны через образование".

Сантьяго Иньигеса де Онсоньо подчеркнул, что ключевой идеей сотрудничества является вера в образование как главный катализатор развития общества.

"Образование - лучший инструмент выравнивания возможностей и подготовки как молодежи, так и разных поколений к вызовам современного мира", - отметил он.

Сантьяго Иньигеса де Онсоньо также подчеркнул сильную ориентацию университета на предпринимательство и инновации, отметив, что IE University занимает четвертое место в мире в сфере предпринимательского образования и входит в число ведущих университетов по показателю трудоустройства выпускников.

Особое внимание в выступлении было уделено международной модели университета.

Он отметил, что IE University представлен более чем 160 национальностями студентов и имеет кампусы в Мадриде и Нью-Йорке, а также центр инноваций и лидерства в Эр-Рияде. Новый проект в Баку, по его словам, станет хабом, соединяющим Европу и Азию.

"В рамках сотрудничества планируется запуск программ, включая Global Online MBA, признанную Financial Times одной из лучших в мире. Программа сочетает онлайн-обучение и очные модули, что, по словам президента университета, позволяет развивать практические управленческие навыки. Это начало очень перспективного пути. Самое лучшее еще впереди", - добавил он.