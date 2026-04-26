Эрдоган обсудил с Трампом инцидент со стрельбой на ужине в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

В ходе беседы президент Турции выразил поддержку своему американскому коллеге в связи с попыткой нападения во время ужина Ассоциации корреспондентов Белогом дома в Вашингтоне.

Эрдоган заявил, что рассматривает эти события как чудовищный акт против демократии и свободы прессы, и пожелал пострадавшему сотруднику службы безопасности скорейшего выздоровления.