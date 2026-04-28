Туркменистан и Малайзия укрепляют сотрудничество в нефтегазовой сфере

БАКУ /Trend - Туркменистан и Малайзия обсудили сотрудничество в нефтегазовом секторе, включая долгосрочное партнерство Ашхабада с малайзийской государственной нефтегазовой компанией PETRONAS.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Малайзии в стране Мохдом Сухаими бин Ахмадом Таджуддином.

Стороны также отметили эффективность сотрудничества в сфере образования. В частности, туркменские студенты проходят обучение в университетах Малайзии, поддерживается устойчивое взаимодействие с Технологическим университетом PETRONAS, а также реализуются программы подготовки специалистов в рамках инициатив Малайзии по техническому сотрудничеству.

В ходе встречи были рассмотрены и более широкие направления двустороннего взаимодействия, включая политико-дипломатические контакты, торгово-экономическое сотрудничество, а также культурно-гуманитарные связи.

Кроме того, обсуждена подготовка к предстоящим встречам на высоком уровне между двумя странами.

Отметим, что PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) - это малайзийская государственная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Азии, осуществляющая комплексную деятельность по всей цепочке создания стоимости в сфере углеводородов более чем в 100 странах.

Помимо основной деятельности в сфере добычи и переработки, компания уделяет большое внимание долгосрочному развитию человеческого капитала через свои флагманские образовательные инициативы, в частности Программу спонсорства образования PETRONAS (PESP), которая финансирует обучение талантливых студентов в ведущих местных и международных университетах, включая собственный Технологический университет PETRONAS (UTP).

Ранее министр образования Туркменистана Джумамырат Гурбангельдиев и посол Малайзии в Туркменистане Мохд Сухайми бин Ахмад Таджуддин обсудили расширение сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных специалистов для нефтегазового сектора