Yelo Bank поддерживает цель в 1 000 000 деревьев! (ФОТО)

Команда Yelo Bank приняла участие в очередной акции по посадке деревьев, направленной на защиту экологии нашей страны и расширение зеленых зон. Данный экологический проект реализуется в рамках сотрудничества между Министерством экологии и природных ресурсов, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА), в соответствии с подписанным стратегическим меморандумом сроком на 10 лет. Главная цель этой инициативы — восстановление экологического баланса путем посадки 1 000 000 деревьев по всей стране.

В ходе акции сотрудники Yelo Bank активно участвовали, высаживая эльдарские сосны и оливковые деревья. Yelo Bank, оставаясь верным своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), всегда держит в центре внимания вопросы экологической устойчивости и заботы об окружающей среде. Банк намерен и впредь активно участвовать в подобных проектах, направленных на сохранение природы.

