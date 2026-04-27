В Британии пройдет экстренное заседание по поводу последствий войны в Иране

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 28 апреля заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по вопросу влияния последствий войны в Иране.

Как передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, глава британского правительства сообщил об этом в своем выступлении перед членами профсоюза USDAW, объединяющего работников розничной торговли, складской логистики, дистрибуции и сферы услуг.

«В заседании также примут участие представители Банка Англии, чтобы вы были уверены: мы будем поддерживать трудящихся в этот кризисный период», — отметил Стармер.

По его словам, экономические последствия войны в Иране могут стать ощутимы уже в ближайшее время. В качестве примера Стармер привел рекордно быстрый рост цен на автомобильное топливо на каждой автозаправочной станции в стране.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.