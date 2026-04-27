Иран отменил запрет на экспорт ряда продуктов

БАКУ /Trend/ - Иран отменил запрет на экспорт ряда сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

Как сообщает Trend, об этом распространила информацию Организация развития торговли Ирана.

Согласно данным, отменён запрет на экспорт мёда, рыбы, оливок, фиников, инжира, апельсинов и картофельного крахмала.

Напомним, что после начала конфликта между Ираном, США и Израилем Иран ввёл запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.