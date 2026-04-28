SOCAR рассматривает Центр лидерства и инноваций IE как долгосрочную стратегическую инвестицию - Ровшан Наджаф

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает Центр лидерства и инноваций IE как долгосрочную стратегическую инвестицию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании c испанским IE University о создании Центра лидерства и инноваций IE в Баку.

По его словам, на протяжении более 180 лет нефтяная отрасль вносила значительный вклад в развитие государства, однако сегодня стратегическим приоритетом должно стать формирование нового поколения лидеров и развитие человеческого потенциала.

"Настало время для Азербайджана сосредоточиться не только на традиционных природных ресурсах, но и на развитии знаний и человеческого капитала, которые станут ключевым фактором будущего роста Азербайджана", - сказал он.

Р.Наджаф подчеркнул, что совместная инициатива с участием международного университета IE, частного сектора и SOCAR направлена на создание в Азербайджане центра лидерства и инноваций мирового уровня.

"Лидеры будущего - это не просто менеджеры, а визионеры, которые создают тренды и трансформируют отрасли", - отметил он.

Президент компании также поблагодарил государственные структуры и частных партнеров за поддержку проекта, подчеркнув, что подобные инициативы возможны только в рамках тесного сотрудничества государства, бизнеса и академической среды.

Он добавил, что SOCAR рассматривает проект как долгосрочную стратегическую инвестицию, результаты которой будут ощутимы в течение десятилетий.

По его словам, новый центр должен стать площадкой, где азербайджанская молодежь сможет получать образование мирового уровня, не покидая страну.